Japorã amplia a produção de frangos com a construção de 16 novos aviários

-Investimentos geram centenas de empregos, desenvolvimento e fomentam a economia local-

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação/PMJ)

O município de Japorã vive um de seus melhores momentos de diversificação da produção rural com a expansão do setor avícola. O projeto, iniciado na gestão do ex-prefeito Paulo César Franjotti, segue em ritmo acelerado e conta com o apoio integral da atual administração, sob o comando do prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias).

Levantamentos apresentados pelos poderes Executivo e Legislativo confirmam o crescimento exponencial do setor. “A capacidade de alojamento de aves no município deu um salto quantitativo impressionante. Em apenas uma propriedade, foram alojados 850 mil pintinhos para engorda”, destacou o presidente da Câmara de Vereadores, Gabriel Klasmann, ao referendar as iniciativas legislativas e a aprovação de leis que ampliam os produtores locais.

O prefeito Vitor Malaquias ressalta que a expansão é impulsionada pela instalação de 16 novos aviários da Granja Modelo. O empreendimento é liderado por quatro sócios ligados à Bello Alimentos, de Itaquiraí, e abrange áreas em Japorã e no distrito de Jacareí.

“Graças a uma parceria estratégica entre investidores privados, a Bello Alimentos e o Poder Público, o município já ultrapassou a marca de 1 milhão de pintinhos alojados, distribuídos em 32 aviários. Esse volume consolida Japorã e a região como elos passivos na cadeia produtiva de alimentos de Mato Grosso do Sul”, afirma o prefeito.

O incentivo municipal, garantido por uma legislação sólida e pela recente decisão do Executivo de doar uma área para a sede própria da Aviconsul — projeto que contorno com o aval unânime dos vereadores —, motivosu produtores locais e regionais a ampliarem seus investimentos. Em um dos casos, um avicultor triplicou sua capacidade, saltando de 100 mil para 300 mil aves.

“As entregas da produção de frangos a cada 45 dias geram impacto direto no agronegócio e na economia local. Além do investimento nas construções, a avicultura possui um forte viés social, gerando empregos para as famílias de Japorã”, acrescenta o secretário-executivo da prefeitura, Paulo Franjotti.

Em 2026, a Bello Alimentos contratou mais de 200 moradores de Japorã para sua unidade em Itaquiraí. Um dado relevante é a inclusão social: 50% dos contratados pertencem à comunidade indígena, reforçando a integração entre o desenvolvimento econômico e as comunidades tradicionais. A busca por mão de obra para o setor continua aquecido na região.

A diretoria da Aviconsul — composta por Claudio Posser (presidente), Álvaro Salvadori (vice-presidente) e Izidoro Oliveira (tesoureiro) — agradeceu ao prefeito Vitor Malaquias e à Câmara de Vereadores, representada por Gabriel Klasmann, pelo apoio incondicional na doação de área para a entidade. Com a futura construção da própria sede, a Aviconsul caminha para se tornar uma das grandes associações do agronegócio no estado.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Japorã (ACEJA), Walter J. Silva, enfatiza que o momento é de colher os frutos de anos de trabalho conjunto. “Japorã consolidou a legislação e projetou um ambiente favorável ao setor produtivo. O alinhamento entre os poderes constituídos resultou no desenvolvimento que vemos hoje. Todos estão de parabéns”, finalizou.

Fotos: © Paulo Júnior/PMJ