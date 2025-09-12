Itaquiraí avança no planejamento para o futuro com apoio do Sebrae

A Prefeitura de Itaquiraí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizou nesta terça-feira (10/09) um importante workshop com o Comitê Multissetorial, dentro das ações do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM), parte do programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Sebrae.
O encontro reuniu representantes da sociedade civil, setor público e privado com o objetivo de planejar o desenvolvimento do município para os próximos anos. Durante a reunião, foi apresentado ao prefeito Thalles Tomazelli o diagnóstico da cidade, elaborado com base em entrevistas e escuta ativa das lideranças e entidades locais.
Esse diagnóstico servirá de base para definir os eixos estratégicos que nortearão as futuras ações da administração municipal em áreas como economia, infraestrutura e qualidade de vida.