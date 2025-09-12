sexta-feira,
12/09/2025
Mais
    InícioDestaqueItaquiraí avança no planejamento para o futuro com apoio do Sebrae
    DestaqueItaquiraí

    Itaquiraí avança no planejamento para o futuro com apoio do Sebrae

    willian
    willian

    A Prefeitura de Itaquiraí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizou nesta terça-feira (10/09) um importante workshop com o Comitê Multissetorial, dentro das ações do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM), parte do programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Sebrae.

    O encontro reuniu representantes da sociedade civil, setor público e privado com o objetivo de planejar o desenvolvimento do município para os próximos anos. Durante a reunião, foi apresentado ao prefeito Thalles Tomazelli o diagnóstico da cidade, elaborado com base em entrevistas e escuta ativa das lideranças e entidades locais.

    Esse diagnóstico servirá de base para definir os eixos estratégicos que nortearão as futuras ações da administração municipal em áreas como economia, infraestrutura e qualidade de vida.

    Estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rui Felipe Kopper; de Finanças, Edilson Luiz; de Administração, Vilma Angelina; de Obras, Luciano de Souza, além do prefeito Thalles Tomazelli, que reforçou o compromisso com o planejamento estratégico e o crescimento sustentável de Itaquiraí.
    Artigo anterior
    Mesmo sem Riedel e Azambuja PSDB tem a meta de aumentar bancada de ms em 2026

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: