MORREU EM CAMPO GRANDE ROBERVAL RONCATTI

O vereador Agnaldo Pereira Lima lamentou a morte do odontólogo e professor Roberval Roncatti, 88 anos, ocorrida na tarde desta segunda-feira, 21

“Chalotto”, como era carinhosamente conhecido, faleceu em Campo Grande, onde estava residindo ao lado dos filhos.

Ex-vereador, ocupou a presidência da Câmara Municipal de Ponta Porã entre 1983 e 1985. Foi ainda secretário de Educação do município na gestão do então prefeito Carlos Fróes (in memoriam).

“Perdemos uma personalidade que muito contribuiu com o desenvolvimento de Ponta Porã”, afirmou o vereador Agnaldo Pereira Lima, presidente da Câmara de Ponta Porã.

O velório ocorrerá em Campo Grande, onde será o sepultamento.

Família confirmará local onde o corpo será velado assim como do sepultamento.