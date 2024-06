FESTA DAS NAÇÕES DE MUNDO NOVO TEM BALANÇO DIVULGADO

O Departamento Municipal de Cultura, ligado à secretaria de Educação (Semed), divulgou balanço nesta sexta-feira (21) do resultado da 36º Festa das Nações, realizada no recente mês de maio. No total, R$ 327.276,00 entraram nas finanças das entidades, que contam com o resultado da festa para ajudar no custo do trabalho social realizado por elas durante o ano.

Dentre as nove entidades, o Lar São Francisco de Assis (asilo) foi a que teve mais lucro: R$ 53.878,00. Já a Foca (Formação e Orientação à Criança e ao Adolescente) teve a menor arrecadação: R$ 26.557,93. O resultado completo está no final da matéria.

A arrecadação envolve lucro do Show de Prêmios (venda de cartelas), Parque de Diversão, Praça de Alimentação, doações e venda nas barracas. Segundo Wellington Cavalheri, diretor de Cultura, o público deste passou das 15 mil pessoas, somando os três dias de festa.