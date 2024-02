Paulo Lourenço, Presidente do Legislativo, Confirma Pré-Candidatura à prefeitura de Mundo Novo

O atual presidente da Câmara Municipal de Mundo Novo, Paulo Lourenço, anunciou oficialmente sua pré-candidatura ao cargo de prefeito, colocando seu nome à disposição do Partido Social Democrático (PSD). Em seu segundo mandato como vereador e terceiro biênio como líder do Legislativo, Lourenço destaca-se por sua habilidade na gestão financeira, tornando-se o presidente que mais devolveu recursos para o executivo municipal, ultrapassando a marca de 1 milhão de reais.

A decisão de Paulo Lourenço de alçar voos mais altos na política local reflete não apenas sua experiência como vereador, mas também o compromisso com a eficiência na administração pública. Seu histórico demonstra uma gestão responsável do dinheiro público, buscando sempre o benefício da comunidade.

Em um cenário político cada vez mais dinâmico, o pré-candidato manifestou abertura para formar alianças com outros partidos. Até o momento, Lourenço já realizou conversas com representantes do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido dos Trabalhadores (PT), União Brasil, e outros grupos políticos.

“Já provei que tenho competência para administrar nossa cidade. Já fiz minha parte como vereador, agora pretendo ir mais longe, disputar o executivo municipal. Tenho minhas raízes nesta cidade e amo Mundo Novo de coração”, afirmou Paulo Lourenço, enfatizando sua conexão emocional com a comunidade e seu desejo de contribuir ainda mais para o desenvolvimento de Mundo Novo.

A pré-candidatura de Paulo Lourenço promete trazer debates importantes sobre a continuidade de políticas bem-sucedidas, bem como inovações necessárias para os desafios futuros que Mundo Novo enfrentará. A população aguarda com expectativas a construção de propostas e o desenrolar do processo eleitoral, que certamente impactará diretamente no futuro do município.