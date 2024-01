Mato Grosso do Sul tem 28.077 dos 81 mil condutores das categorias C, D e E com exame toxicológico vencido há mais de 30 dias, de acordo com dados da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) até 14 de janeiro. Isso representa 34.66% dos motoristas dessas categorias em situação de irregularidade.

A penalidade de multa para as infrações previstas na Lei 14.599/2023 é de natureza gravíssima (cinco vezes) no valor de R$ 1.467,35 e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).