Deputado Amarildo Cruz, de MS, morre após parada cardíaca

O deputado estadual em Mato Grosso do Sul, Amarildo Cruz (PT), morreu na tarde de sexta-feira (17), em Campo Grande. O parlamentar atuou por cinco mandatos como deputado estadual. Amarildo Cruz precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Proncor, na noite de terça-feira (14), após uma parada cardiorrespiratória. Devido a gravidade do caso, a equipe médica avaliava a possibilidade de transferir o deputado para um hospital em São Paulo.

Natural de Presidente Epitácio, Amarildo Valdo da Cruz nasceu no dia 29 de julho de 1952 e chegou a Mato Grosso do Sul aos 18 anos, em 1981, após ser aprovado em concurso para fiscal tributário estadual. É graduado em Direito e em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Pública e especialista em Ciências de Direito.

Amarildo era servidor público aposentado. Tinha 70 anos e deixa 3 filhos. Ele estava em seu quinto mandato como deputado estadual. O velório do deputado Amarildo aconteceu na Assembleia Legislativa até às 06h de sábado (18), e foi levado para Presidente Epitácio (SP) para sepultamento.