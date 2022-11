Dupla é presa pelo DOF com quase 50 quilos de droga em carro

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira), apreendeu na manhã de ontem(03), na MS-290, zona rural de Naviraí, quase 50 quilo de maconha em um VW/Gol, conduzido por um homem de 34 anos e tendo como passeiro um outro indivíduo de 22 anos.

Os policiais faziam patrulhamento na rodovia, na região conhecida como Balsinha, quando tentou realizar a abordagem ao veículo. O condutor, ao perceber a presença do DOF, tentou fugir. Após alguns quilômetros ele abandonou a direção do carro e empreendeu fuga a pé, sendo alcançado e preso logo em seguida.

No interior do veículo, os policiais localizaram diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 48.5 quilos do entorpecente. A dupla não informou a procedencia da droga e nem pra onde levaria.

O material apreendido, avaliado em aproximandamente R$ 125 mil, foi encaminhado para o 1ª DP (Delegacia da Polícia Civil) de Navirai, juntamente com os dois autores que não tiveram seus nomes divulgados pela polícia.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e fazer denúncia através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Fonte: TánaMídia Naviraí