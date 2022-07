Prefeitura de Itaquiraí adquire moderno equipamento para pintura de sinalização de vias

A prefeitura de Itaquiraí por meio de Departamento de Trânsito, recebeu uma moderna máquina para pintura de demarcação viária com funcionamento Airless. O sistema permite 60% mais velocidade e 20% de economia de tinta, sem gerar névoa.

Com a aquisição do novo equipamento, a administração municipal traz mais modernidade e qualidade nos trabalhos relacionados ao trânsito. Atualmente a sinalização é feita manualmente. “Agora, passaremos a realizar os trabalhos de sinalização com mais agilidade, garantindo economia tanto no material como na mão de obra. A compra dessa máquina faz parte de um projeto amplo elaborado pela administração do prefeito Thalles junto ao Departamento de Trânsito”, disse diretor de trânsito, Luiz Ivan.

“Precisamos sempre nos atualizar e modernizar a estrutura pública. Esse novo equipamento irá deixar a cidade cada vez mais organizada, sinalizada e harmônica. Temos muito trabalho pela frente e esse sistema facilitará as pinturas de faixas e demarcações de trânsito”, pontuou o prefeito Thalles.

Fonte: Departamento de Comunicação de Itaquiraí