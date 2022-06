PM de Naviraí garante internação compulsória da mãe em clínica dependência química após o parto

Nesse domingo (19/06), a Polícia Militar de Naviraí foi acionada pela Santa Casa do Município para garantir que uma parturiente fosse encaminhada para tratamento em clínica contra dependência química.

O acionamento da Polícia Militar decorre de determinação da Justiça Estadual de Naviraí, a qual determinou que a mulher, a qual estava gestante, fosse internada compulsoriamente para tratamento químico, o que ocorreu logo após o parto da bebê.

A mãe ficou sob vigilância policial até a tarde de hoje (20.06), quando, já de alta médica, pode ser reencaminhada para a clínica contra dependência química.

Com relação a nota divulgada anteriormente, a Polícia Militar esclarece que atuou em apoio ao chamado do Hospital diante do risco de fuga da mãe e que o parto ocorreu sem nenhuma interferência policial. (Assessoria 12º BPMMS)

Fonte: Jornal do Conesul