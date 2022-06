Governo libera R$ 4 milhões para estrada e Avenida em Mundo Novo

O Governo do Estado iniciou a penúltima semana de junho destinando R$ 8,6 milhões para obras de infraestrutura urbana em Mundo Novo, Caracol e Bodoquena. Os contratos já foram assinados e os extratos publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (20).

Conforme a publicação, para Mundo Novo foram destinados R$ 4.100.714,39 para pavimentação asfáltica da estrada João Soares e da Avenida Manuel Mendes e adjacentes no bairro Berneck. Já para Caracol, R$ 1.447.043,90 foram liberados para drenagem e pavimentação de parte das ruas Ramão Fernandes e Getúlio Vargas. Em Bodoquena são R$ 3.148.126,25 que serão usados para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Sol Nascente.

“O Governo do Estado está cumprindo com o que foi firmado com os municípios, investimento em obras que proporcionam qualidade de vida à população. São mais de R$ 8 milhões em contratos assinados, seguindo a gestão municipalista do nosso governador Reinaldo Azambuja”, destacou o secretário de Infraestrutura, Renato Marcílio.

As obras em Mundo Novo e Bodoquena deverão ser concluídas em 360 dias a contar da data da ordem de serviços. Já em Caracol, o prazo de conclusão dos serviços é de 180 dias. Os investimentos nos três municípios são de recursos próprios do Governo do Estado.

Fonte: Joilson Francelino, Seinfra

Foto: Saul Schramm/Arquivo