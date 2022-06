Policia Civil Itaquiraí esclarece homicídio de homem morto dentro de casa e apreende arma utilizada no crime

A Polícia Civil da cidade de Itaquiraí, em diligências para esclarecer o crime de homicídio doloso ocorrido na tarde da última sexta-feira (10), na cidade, onde a vítima Marcelino Aparecido de Brito, de 41 anos, foi alvejado por vários tiros, conseguiu identificar o autor e apreender a arma utilizada por ele.

As investigações apuraram que se tratava de um crime passional onde a vítima Marcelino era ex-marido da mulher do autor. Marcelino foi alvejado por vários tiros de pistola calibre 9mm, após ser chamado em frente à sua casa.

Após ser identificada pelos policiais civis, o autor foi interrogado na Delegacia de Polícia Civil, aonde afirmou que Marcelino vinha perturbando sua atual companheira, e na sexta-feira (10), teria ameaçado a mulher. Ainda segundo o autor, ele teria ido tirar satisfação com a Marcelino, em sua residência localizada na Rua Das Açucenas, bairro Primavera, momento em foi ameaçado pela vítima, que teria tentado entrar em casa, quando o autor efetuou vários disparos.

Marcelino foi atingido por quatro tiros, sendo um na cabeça, um no tórax, um no braço e um quadril. Ele morreu no interior da sala de sua residência, antes da chegada do socorro. Na porta da sala ficaram a marcas de outros 6 disparos.

O autor, de 42 anos, confessou o crime, na presença de seu advogado e apresentou a arma do crime, uma pistola Glook, .9mm. que foi apreendida pela Polícia Civil.

Por não estar em situação de flagrante, o autor foi ouvido e liberado para responder pelo crime a princípio em liberdade.

Fonte: TanaMídia Naviraí