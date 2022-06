Polícia prende jovem de 18 anos transportando mais de meia tonelada de maconha em carro roubado

Na madrugada de ontem (14), uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Militar Rodoviária, realizou a prisão de um jovem de 18 anos, que transportava mais de meia tonelada de maconha em um veículo roubado.

Por volta das 3h15m, da madrugada de ontem, durante patrulhamento e fiscalização na BR- 487, no município e Itaquiraí, a equipe policial deu ordem de parada para o condutor de um veículo Citroen Air Cross que seguia pela rodovia, sentido ao estado do Paraná.

O condutor do Citroen não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga por alguns quilômetros pela rodovia até entrar em uma estrava vicinal do Assentamento Santo Antônio, aonde foram alcançados e abordados pelos militares.

Ao serem abordados os ocupantes do Citroen ainda tentaram fugir a pé, porem foram contidos pelos policiais. O condutor do veículo foi identificado como sendo Luiz Mateus Gomes Duré Gomez, de 18 anos, que tinha como passageiro um adolescente de 17 anos.

No interior do veículo que eles estavam, os policiais encontraram sobre o banco traseiro e no porta-malas, vários tabletes de maconha que após pesados totalizaram 500,30Kg (quinhentos quilos e trinta gramas), da droga. Segundo a polícia, a droga apreendida está avaliada em R$ 1.040.000,00.

Ao serem questionados, a dupla disse que pegaram o veículo um posto de combustíveis na cidade de Coronel Sapucaia, já carregado com a droga para leva-lo até a divida de Mato Grosso do Sul com o Estado do Paraná. Segundo Luiz, pelo transporte ele iria receber a quantia de R$ 4.000,00 e o adolescente a quantia de R$ 2.000,00.

Em checagem os policias constataram que o veículo Citroen estava com placas falsas e que o mesmo era produto de roubo.

O jovem de 18 anos foi preso e o adolescente apreendido. Eles foram conduzidos juntamente com ao veículo e a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí. Por tem um menor envolvido na ocorrência o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência. Luiz foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, receptação e corrupção de menor.

Fonte: Jornal do Conesul