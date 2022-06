Em Itaquiraí, homem é morto a tiros dentro de carro

Mais um assassinato a tiros foi registrado na cidade de Itaquiraí, esse é o segundo homicídio em 24h no município. No começo da noite de ontem (11), por volta das 18h30m, Alef Ojeda Rodrigues, 28 anos, morreu após ser alvejado por vários tiros que foram disparados contra o veículo que ele conduzia pela Avenida Mato Grosso.

Segundo populares os tiros foram disparados por um indivíduo não identificado que estava em uma moto de cor vermelha.

Após ser alvejado, Alef veio a bater o veículo que conduzia em outros dois veículos que estavam parados de frente a uma tabacaria.

Logo após o fato, a esposa de Alef foi avisada que seu marido teria sofrido um acidente de trânsito e batido em outros dois veículos. Ao chegar no local a esposa encontrou Alef ferido a tiros dentro do carro.

Com a ajuda de um indivíduo que estava no local, ela passou o marido para o banco do carona e conduziu o veículo até o hospital na cidade aonde ao chegar foi informada pela enfermeira que a atendeu que Alef já estava morto.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu no hospital e após constatar os fatos encaminhou o veículo onde estava Alef para a Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.

No local aonde ocorreu os disparos foram encontradas 14 cápsulas de munições deflagradas caída na rua. O caso foi registrado como homicídio simples e segue sendo investigado pela Polícia Civil de Itaquiraí.

Segundo informações, Alef já tinha passagem pela polícia aonde foi investigado na Operação Celeritas da Polícia Federal de Naviraí, deflagrada em 7 de julho de 2021, que investigava organizações criminosas voltadas ao contrabando de cigarros paraguaios, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

O assassinato de Alef, foi o segundo registrado na cidade de Itaquiraí em 24h. No final da tarde de sexta-feira (10), Marcelino Aparecido de Brito, de 41 anos, foi morto a tiros dentro de sua casa, na cidade de Itaquiraí.

Segundo a Polícia, na porta da casa de Marcelino foi alvejada por 10 tiros de arma de fogo tipo pistola calibre 9 mm, sendo que ele atingido por quatro dos disparos sendo um na cabeça, um no tórax, um no braço e um quadril.

