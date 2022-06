Polícia Militar Ambiental de Naviraí prende garçonete transportando 24 kg de maconha em ônibus

Policiais Militares Ambientais de Naviraí, que trabalham na operação Hórus, coordenada pelo Ministério da Justiça no programa Vigia, realizavam fiscalização no posto fiscal Foz do Rio Amambai e prenderam uma traficante que transportava duas malas lotadas de maconha.

A PMA vistoriava o bagageiro de dentro do ônibus que fazia a linha entre Campo Grande e Curitiba (PR), quando percebeu em uma mala pertencente à Amanda da Silva Lopes, de 32 anos, forte odor de naftalina, que normalmente é utilizada para disfarçar cheiro de drogas.

Amanda que é garçonete confessou haver maconha na malha. Em seguida, os Policias verificaram que ela também possuía outro ticket de bagagem e na mala no bagageiro da parte debaixo do ônibus foi encontrada mais maconha. Nas duas malhas havia um total de 26 tabletes da droga, que pesaram 24,1 kg.

Ao ser questionada sobre a droga, ela afirmou que foi contratada na cidade de Juiz de Fora, onde reside, para buscar a droga em Naviraí e que receberia R$ 3.000,00 pelo tráfico.

A maconha foi apreendida e a equipe deu voz de prisão à Amanda que foi encaminhada para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí, onde ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Fonte: TanaMídia Naviraí