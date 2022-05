BPFron cumpre mandado de prisão e recupera carro roubado em Guaíra

Na quarta-feira (04) policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira patrulhavam a cidade de Guaíra, durante Operação Hórus, quando prenderam um homem de 35 anos.

Segundo o BPFron, o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de associação criminosa.

No local onde o indivíduo foi preso foi encontrado um veículo com registro de roubo que se encontrava sem os bancos traseiros, com um rádio comunicador e um dispositivo de fumaça instalado.

O homem e o veículo foram encaminhados aos procedimentos.

