Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa? Veja data e horário, e onde assistir ao 2º jogo do grupo

Brasil x Marrocos — 1ª rodada: 13 de junho (sábado), às 19h de Brasília (18h no horário local), no Estádio MetLife, em New Jersey-Nova York/Estados Unidos.

— 1ª rodada: 13 de junho (sábado), às 19h de Brasília (18h no horário local), no Estádio MetLife, em New Jersey-Nova York/Estados Unidos. Brasil x Haiti — 2ª rodada: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30 de Brasília (20h30 no horário local), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia/Estados Unidos.

— 2ª rodada: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30 de Brasília (20h30 no horário local), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia/Estados Unidos. Escócia x Brasil — 3ª rodada: 24 de junho (quarta-feira), às 19h de Brasília (18h no horário local), no Estádio Hard Rock, em Miami/Estados Unidos.

Caso termine a fase de grupos na liderança da chave, o Brasil terá pela frente nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo F, formado por Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. Além disso, a primeira posição garante que a seleção brasileira permaneça nos Estados Unidos ao longo de toda a disputa do Mundial.

Com informações: G1