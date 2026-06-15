Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa? Veja data e horário, e onde assistir ao 2º jogo do grupo

A Seleção Brasileira terá de viajar para outro estado nos Estados Unidos para jogar a segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.
Depois da estreia contra o Marrocos, a seleção brasileira de Carlo Ancelotti se prepara para a segunda rodada da Copa do Mundo 2026. Na sexta-feira (19), o Brasil enfrentará Haiti na Filadélfia, nos Estados Unidos.
Quando é o próximo jogo Brasil na Copa do Mundo?
O próximo jogo da seleção brasileira será contra o Haiti, na sexta-feira (19)
- Data: 19 de junho (sexta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Lincoln Financial Field
- Cidade: Filadélfia, Estados Unidos
Onde assistir ao jogo Brasil x Haiti?
Globo, sportv, SBT, Nsports e CazéTV transmitem ao vivo. Você também assiste aos jogos na página de tempo real no ge.globo, além de ver cortes exclusivos.
Onde assistir à Copa do mundo?
- Tempo Real: o ge acompanha todos os lances da partida.
- Transmissão: Globo, ge tv, sportv, NSports, SBT e Cazé TV.
Quando serão os jogos do Brasil?
Confira a seguir quando o Brasil joga:
- Brasil x Marrocos — 1ª rodada: 13 de junho (sábado), às 19h de Brasília (18h no horário local), no Estádio MetLife, em New Jersey-Nova York/Estados Unidos.
- Brasil x Haiti — 2ª rodada: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30 de Brasília (20h30 no horário local), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia/Estados Unidos.
- Escócia x Brasil — 3ª rodada: 24 de junho (quarta-feira), às 19h de Brasília (18h no horário local), no Estádio Hard Rock, em Miami/Estados Unidos.
Caso termine a fase de grupos na liderança da chave, o Brasil terá pela frente nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo F, formado por Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. Além disso, a primeira posição garante que a seleção brasileira permaneça nos Estados Unidos ao longo de toda a disputa do Mundial.
Com informações: G1