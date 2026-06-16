Município de Guaíra alerta motoristas sobre intervenção operacional em trecho de ligação com Mato Grosso do Sul

O Município de Guaíra, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, informa que uma intervenção operacional ocorrerá na próxima terça-feira, 16 de Junho, entre os quilômetros 0 e 2, em trecho localizado na divisa entre o Paraná e o Estado de Mato Grosso do Sul.

Conforme comunicado encaminhado pela empresa responsável pela operação, a atividade terá início às 07h, com encerramento previsto para as 17h.

A intervenção impactará diretamente o fluxo de veículos na região de acesso ao Município, especialmente na Avenida Almirante Tamandaré, importante corredor viário utilizado diariamente por moradores, transportadores e usuários que seguem em direção ao Mato Grosso do Sul, regiões Norte do país e também ao Paraguai.

O Município de Guaíra esclarece que a obra não possui responsabilidade direta da administração municipal. A atuação do município ocorre no apoio à divulgação das informações e na orientação da população, devido ao impacto que a intervenção poderá causar no trânsito urbano e regional.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito orienta motoristas para que redobrem a atenção ao trafegar pela região durante o período da operação. Sempre que possível, a recomendação é pela utilização de rotas alternativas, principalmente nos horários de maior fluxo.

A região afetada concentra intenso movimento de veículos leves, caminhões e ônibus, por representar uma das principais ligações entre o Sul do Brasil, o Mato Grosso do Sul e rotas internacionais com destino ao Paraguai, via ponte Ayrton Senna. Por esse motivo, a intervenção poderá provocar lentidão e alterações temporárias na mobilidade urbana ao longo do dia.

Conforme comunicado da empresa Motiva.