Construção de centro comercial em Iguatemi custará R$ 676 mil para prefeitura

A prefeitura de Iguatemi contratou uma empresa por R$ 676.563,45 para construção do Cepaf (Centro Comercial de Produtos de Agricultura Familiar). O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

Segundo a publicação, a contratada é a Construtora Higa Eireli ME. Além da construção do centro, a empresa deverá realizar a obra da Feira do Produtor de Iguatemi, cidade a 456 quilômetros de Campo Grande.

O mercado do produtor deverá ser feito em alvenaria e estrutura metálica medindo 594 m², com capacidade para 30 boxes expositores, com banheiros e espaço administrativo. Conforme o extrato, o contrato possui 12 meses de vigência. Assim, é válido até 16 de fevereiro de 2023.

