IVAN KLAUS FOI A DUBAI

Ivan Klaus, Executivo da AMIDOS MUNDO NOVO, ‘empresa de ponta’ na Admirável Mundo Novo, esteve visitando Dubai, nos Emirados Árabes. Com a ‘incumbência’ que recebeu da maior Empresa Mundonovense, especialmente da diretora-presidente, senhora Carla Santos, o influente administrador de empresas, fez inúmeros contatos naquele País, com expressivas lideranças do mundo árabe. Ivan Klaus, que tem vasta experiência em captação de recursos, se divertiu trabalhando, no papel de representante de uma empresa sólida, que tem feito história no estado do Paraná e, particularmente em Mundo Novo, onde mantém a Fecularia, produzindo os derivados da mandioca em grande escala, com um índice satisfatório de exportação. Aconteceu a conexão empresarial, além de novos conhecimentos na área, cujos resultados são ‘palpáveis’, na visão de futuro da AMIDOS MUNDO NOVO.

Homem capaz e desfrutando da extrema confiança dos diretores da AMIDOS MUNDO NOVO, Ivan Klaus foi em busca de novas experiências, e na viagem de negócios, fez conquistas importantes para a Empresa Mundonovense, além de ter representado o Município e o Estado de MS, no quesito ‘fécula’, produto que contribui para alimentar o mundo, através de muita dedicação da Empresa e de seus dirigentes. Ivan regressa da viagem a Dubai, trazendo na ‘bagagem’ dezenas de ideias e muitos projetos, que serão postos em prática, a partir de já.