Agricultura familiar conquista patrulha mecanizada da prefeitura de Japorã

Os agricultores familiares do município de Japorã, situado no extremo sul de Mato Grosso do Sul, estão ganhando mais incentivos da Administração Municipal. O prefeito Paulo César Franjotti confirmou, no último fim de semana, a aquisição de uma patrulha mecanizada, de um trator agrícola e de uma retroescavadeira.

“Firmamos um convênio com o MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde foi empenhado R$ 764 mil para a aquisição de uma patrulha mecanizada. Mas, o Município está entrando com uma contrapartida de R$ 307 mil para garantir a compra dos equipamentos. No total, estaremos investindo mais de R$ 1 milhão nos maquinários”, informa o prefeito.

Governo de Japorã confirma investimentos na aquisição de patrulha mecanizada para o setor produtivo rural. Foto: MERAMENTE ILUSTRATIVA

De acordo com o setor de Licitações da Prefeitura de Japorã, a proposta da patrulha mecanizada é composta por um trator de 160 cavalos, uma grade aradora com 24 discos e a pá carregadeira deverá ter potência mínima de 120 HPs.

MAIS APOIO À PRODUÇÃO

As ações em prol do setor produtivo de Japorã não param por aí. O Governo Municipal também confirma a aquisição de uma retroescavadeira modelo 70 HP com tração 4 X 4, e um trator agrícola de 100 cavalos. As máquinas custarão R$ 626.500,00, sendo R$ 149.000,00 de recursos dos cofres da Prefeitura.

“Os benefícios que anunciamos contemplarão, principalmente, os agricultores familiares. A deputada federal licenciada, ministra da Agricultura Tereza Cristina, recebeu nossas reivindicações e, prontamente, encaminhou os convênios. Agora, estamos finalizando os trâmites legais, e já separamos os recursos da contrapartida necessários para cada uma das aquisições”, afirma Paulo Franjotti.

“São investimentos necessários, importantíssimos para apoiar nossos produtores e, ao mesmo tempo, para formarmos um parque de máquinas capaz de atende as necessidades do setor de infraestrutura urbana e rural. Nossa meta é entregar estas máquinas neste semestre num investimento total de R$ 1.696.500,00”, anuncia o prefeito de Japorã.

Fonte: Parorama do MS