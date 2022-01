Secretaria Municipal de Saúde de Itaquiraí adota ações emergenciais para evitar novo surto de covid-19 e influenzas

A Prefeitura de Itaquiraí por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para impedir a ocorrência de um novo surto de covid-19 e demais influenzas, entre elas a H3N2, está definindo um novo modelo de atendimento na área da saúde municipal. A partir desta sexta-feira, dia 07 de janeiro de 2022, as unidades de saúde municipais estarão priorizando o atendimento para as pessoas que apresentarem sintomas gripais.

De acordo com o secretário de saúde, Luiz Carlos, as novas medidas estão sendo definidas para evitar o aumento no número de casos de covid-19, já que, nos últimos dias o país teve um salto de casos positivos.

“Estamos acompanhando os dados e recomendamos que as pessoas colaborem, fazendo o uso de máscaras quando frequentarem ambientes com grande fluxo de pessoas, higienizar-se várias vezes ao dia com álcool gel ou água e sabão, manter os ambientes bem ventilados, evitar o contato físico e se apresentarem sintomas como; febre, dores no corpo, dificuldade para respirar, dor de garganta, não participe de nenhum tipo de evento e procure uma das nossas unidades de saúde”, disse Luiz Carlos.

Fonte: Prefeitura de Itaquiraí