Consultório Odontológico Dr. Laurence Lucius e Quero Ajuste foi inaugurado no último sábado

No último sábado (20), aconteceu a inauguração do Consultório Odontológico do proprietário Laurence Lucius e espaço Quero Ajuste do terapeuta Klaiver Vitor.

De acordo com o secretário de Indústria e Comércio, Marcos Eustáquio, esta é a 26º inauguração realizada neste ano.

A obra do estabelecimento iniciou-se em fevereiro deste ano, sendo concluída em nove meses. O proprietário esteve 10 anos em Dourados e retornou para empreender em Mundo Novo.

Laurence citou e agradeceu a parceria da prefeitura através da secretaria de Infraestrutura, com os maquinários.

O terapeuta especialista em articulações e massoterapia, Klaiver Vitor, residia em Glória de Dourados, e já completa 1 ano em Mundo Novo. Anteriormente, seus atendimentos eram realizados da Interfisio (clínica de fisioterapia).

Esteve presente o prefeito Valdomiro Sobrinho, vice-prefeita Rosária Andrade, secretário de Indústria e Comércio Marcos Eustáquio, secretário de Saúde Fábio Doná, vereadores Evaldo Carlos e Eliete Tell, vice-presidente da Associação Comercial Júlio Lucca, amigos e familiares.