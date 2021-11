Governo de Japorã atende 514 famílias rurais com preparo da terra e plantio

O Governo de Japorã está incentivando a produção agrícola nas pequenas propriedades rurais do município. Situado no extremo sul de Mato Grosso do Sul, Japorã tem sua economia sustentada exclusivamente pelo setor agropecuário.

“A grande maioria de nossa população reside no campo, adotou a cultura de subsistência como principal fonte de renda e depende do poder público para produzir. Mas, a nossa a meta como gestor municipal é ampliar a produção, melhorar a renda de nossos agricultores familiares, sobretudo, das comunidades indígenas”, aponta o prefeito Paulo César Franjotti.

Nos últimos meses, máquinas e equipes da Prefeitura estiveram empenhadas no preparo da terra, com serviços de gradeamento e, simultaneamente, também fizeram o plantio de culturas de subsistência como o milho e mandioca.

De acordo com o projeto inédito de apoio e incentivo à produção agrícola definido pelo Município, foram beneficiadas diretamente 514 famílias de agricultores familiares indígenas, que tiveram um hectare de área preparada e plantada pela Prefeitura de Japorã.

“O setor produtivo é prioridade de nossa Administração. Os produtores precisam muito da mão amiga do poder público municipal para garantir a produção. Com este projeto de incentivo, proporcionamos condições para que a produção agrícola aumente e aconteça no prazo regular e, principalmente, gere renda e melhore as condições de vida de nossas famílias rurais. Portanto, este apoio fomenta a economia e promove o bem estar social de nossa população”, justifica o prefeito Paulo Franjotti.