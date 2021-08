Secretaria de Educação de Japorã, lança Projeto de Incentivo inédito no retorno às aulas

A secretaria municipal de Educação Veridiana Barbosa da Silva após entendimento e apoio da administração municipal, com a presença do prefeito municipal se reuniu na última sexta feira (06/08) com o quadro de profissionais da educação e lança o projeto inédito de contratação de Professores Auxiliares de Turma, procurando no possível intersetorializar o professor indígena e não indígena, o Projeto Piloto “ Reforço e Recuperação na Alfabetização em tempos de pandemia” será implantado na Escola Municipal José de Alencar, e tem por objetivo trabalhar com o professor regente e o auxiliar na sala de aula resgatando e garantindo o aprendizado dos alunos no Ensino Fundamental I, como também detectar qual o nível de conhecimento na alfabetização nas disciplina de matemática e língua portuguesa de cada aluno neste tempo de pandemia.

Segundo a secretaria Veridiana “Diante do cenário que estamos vivenciando, os desafios são gigantes para a educação como um todo e para os professores em particular, e preocupados com esse novo formato de aprendizagem o professor titular terá um professor auxiliar no acolhimento do aluno e reforçar a garantia de que o aluno possa recuperar o tempo em que ficou fora da sala de aula. Estamos focando especialmente no nosso aluno e no papel do professor, que precisa se reinventar para continuar cumprindo sua missão de mediar a aprendizagem dos estudantes.

O mundo está se transformando e não voltaremos “ao normal”, pois o normal será uma nova realidade, muito diferente do que estávamos vivendo até a pandemia da covid-19. O mundo, provavelmente, não será o mesmo”. Finaliza a secretaria.