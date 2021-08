Mundo Novo tem mais dois casos positivos de covid-19 e volta a ter paciente internado em UTI

Após oito dias sem caso positivo, com nenhum paciente internado, Mundo Novo voltou a ter casos positivos. Foram três nos últimos cinco dias, duas altas e duas coletas enviadas para o Lacen.

Outra informação preocupante é que um mundonovense entrou na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Dourados. O número de residências e pessoas monitoradas também teve leve alta.

Já na coordenadoria de Vacinação houve o recebimento de 465 doses do imunizante AstraZeneca para segunda dose de pessoas que completaram oito semanas desde a primeira dose.

No Salão Paroquial, da igreja Católica, no Centro da cidade, das 13h00 às 16h00 desta segunda-feira (09), o cidadão precisa levar o documento de identificação e o comprovante de que tomou a primeira dose.

O local também disponibilizará a primeira dose da Pfizer para gestantes, puérperas (mães com até 40 dias do bebê), lactantes e adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade.

Boletim Coronavírus 09/08/21 – Atualizado ás 17h00 do dia anterior

Ativos – 03

Recuperados – 2.264

Óbitos – 38

Geral – 2.305

Suspeito – 02

Descartados – 2.042

Obs. Um paciente internado na UTI de Dourados.

72 horas (06, 07 e 08/08) / Positivos: 02

72 horas (06, 07 e 08/08) / Altas: 02

72 horas (06, 07 e 08/08) / Óbito: 00

Monitoramento – 09;

Residências – 03;

Crianças – 02;

Idosos – 02;

Monitoramento Concluído – 9.684

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas Recebidas – 21.672:

CoronaVac – 5.554 (2.831 primeira dose + 2.713 segunda dose +

10 a ser aplicada);

AstraZeneca – 6.233 (4.170 primeira dose + 2.063 segunda dose + 465 a ser aplicada);

Pfizer – 1.190 (1.090 primeira dose + 30 segunda dose + 70 doses a ser aplicada);

Janssen – 8.230 (6.680 aplicadas + 1.550 devolvidas);

Recusa da Vacina – 22;

População Vacinada – 14.771 (79,95% da população);

População imunizada – 2ª dose + dose única = 11.486 (62,17%);

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 492;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos);

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos);

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 60 anos – 1.698 (autônomos);

18 a 59 anos – 7.810 (1ª dose ou dose única);

Forças de Segurança – 104;

Comorbidades – 1.320;

Profissionais de Educação – 508;

Gestantes, puérperas e lactantes – 205;

Deficientes – 111;

Motoristas – 622;

Pessoas privadas de liberdade – 17;

Limpeza Pública – 44;

Indústria – 664;

População Vacinada 2ª dose – 4.806;

Dose Única – 6.680

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas –21.207

Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa)

Doses Aplicadas – 19.577

Trabalhadores da Saúde – 501 (1ª dose)

Idosos – 2.865 (1ª dose)

18 a 59 anos – 7.810 (1ª dose ou dose única)

Forças de Segurança – 104 (1ª dose)

Comorbidades – 1.320 (1ª dose)

Profissionais em Educação – 508 (1ª dose)

Gestantes, puérperas e lactantes – 205 (1ª dose)

Deficientes – 111 (1ª dose)

Motoristas– 622 (1ª dose)

Pessoas privadas de liberdade – 17 (1ª dose)

Limpeza Pública – 44 (1ª dose)

Indústria – 664 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 351 (2ª dose)

Forças de Segurança – 12 (2ª dose)

Idosos – 2.749 (2ª dose)

Comorbidades – 363 (2ª dose)

Acima de 18 anos – 233 (2ª dose)

Profissionais de Educação – 503 (2ª dose)

Indústrias – 577 (2ª dose)

Motorista – 18 (2ª dose)

População Vacinada – 8.091 (1ª dose) + 4.806 (2ª dose) + 6.680 (dose única)

Recusa da Vacina – 22

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos-