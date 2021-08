Feira do Dia dos Pais marca transição de feiras para Praça Oscar Zandavalli

A Feira do Dias dos Pais, neste sábado e domingo, marca a transição das feiras do Produtor, Livre e do Pastel para a Praça Oscar Zandavalli. O final de semana terá as três feiras e ainda apresentação musical e um encontro de amantes de Fusca.

No sábado a programação começa no período da tarde com as barracas do pastel, às 16h00. Às 18h30, o cantor Edson Colorado se apresenta até o horário do toque de recolher (21h00). As barracas permanecerão no domingo.

No domingo, a apresentação musical retorna pela manhã. As feiras do Produtor e Livre estarão no local. A Feira do Artesanato e o Encontro de Fuscas serão outras atrações na manhã de domingo.

Local inaugurado a mais de um ano tem cobertura e acesso a banheiros, água e energia



O Centro de Comercialização Elmo Honorato da Silva foi inaugurado em julho de 2020, em um investimento de mais de R$ 300 mil, através de uma parceria federal, estadual e municipal.

O local, localizado na Praça, tem acesso a banheiros, água, energia e tem cobertura, áreas demarcadas e sala administrativa. O Centro fica anexo à Praça.

Marcos Eustáquio, secretário da Incotur (Indústria, Comércio e Turismo), explicou que a Avenida Brasil não será mais obstruída:

“Nós entendemos os feirantes do temor da mudança. Mas ela se faz necessária. Primeiro, porque houve um grande investimento para realizar um sonho antigo que era o centro de Comercialização. Segundo, porque a desobstrução da rua é uma demanda, também antiga, do comércio localizado na Avenida Brasil”, indicou Eustáquio.

Praça passará por mais investimento

A Praça também teve investimentos na quadra de basquete, construiu um parquinho infantil e fechou a Rua Voluntários da Pátria em frente a Praça – anexando a mesma. Brinquedos e várias opções de gastronomia são outras opções do referido espaço.

Um projeto de cobertura no outro lado da Praça está em andamento e o acesso à internet de fibra óptica é outro projeto, chamado de Infovia Digital, que está aprovado para o local e será implantado.

Fonte: Jandaia Caetano/SEMCOS-Mundo Novo