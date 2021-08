UEMS DE MUNDO NOVO, OFERTARÁ 130 VAGAS EM 2022

Em 2022, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) ofertará 130 vagas distribuídas nos três cursos de graduação da Unidade Universitária de Mundo Novo. Serão 50 vagas para o curso de Agronomia, 40 vagas no curso de Ciências Biológicas – Licenciatura e 40 vagas para o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. As vagas foram aprovadas na manhã desta quarta-feira (04/08) em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Este ano o processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação conta com uma novidade; em cada curso, serão ofertadas 50% das vagas via Vestibular, que está previsto para o dia 09 de janeiro de 2022 e 50% das vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), utilizando a nota do ENEM 2021.

O curso de Bacharelado em Agronomia tem duração de 5 anos, em período integral (matutino/vespertino). Será ofertado via Vestibular, 15 vagas gerais, cinco para alunos negros, três para alunos indígenas e três para residentes em MS. Para o SiSU serão 15 vagas gerais, cinco para alunos negros, duas para alunos indígenas e duas para residentes em Mato Grosso do Sul (MS), totalizando 50 vagas.

O profissional formado em Agronomia poderá atuar em diferentes áreas relacionadas a agricultura, tais como: a) Órgãos de Assistência Técnica, Assessoria, Consultoria e Pesquisa, públicos ou privados; b) Professor universitário; c) Empresas que desenvolvem e comercializam insumos, implementos e máquinas agrícolas; d) Gestores de empresas rurais; e) Órgãos de fiscalização; f) Empresas de paisagismo e jardinagem; g) Direção de obra e serviço técnico; h) Planejamento, Vistoria, Perícia, Avaliação, Experimentação, Ensaio e Divulgação Técnica, Extensão, sendo usualmente contratado por Instituições Públicas como a Embrapa, Agraer, IBAMA, IAGRO, CONAB, Secretárias de Agricultura; Empresas Multinacionais e Indústrias de Transformação de Produtos Agropecuários, como Usinas e Destilarias de Açúcar e Álcool. A Agronomia é um curso ligado às Ciências Agrárias, envolvendo, portanto, profissionais que estão diretamente relacionados às questões agrícolas, seja no desenvolvimento científico-tecnológico, ou na resolução de problemas sociais cada vez mais presentes no campo.

O curso de Ciências Biológicas – Licenciatura tem duração de 4 anos e o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental tem duração de 3 anos, ambos ofertados em período noturno. Ambos ofertarão através do Vestibular, 12 vagas gerais, quatro para alunos negros, duas para alunos indígenas e duas para residentes em MS, e o mesmo quantitativo de vagas serão ofertadas através do SiSU, totalizando 40 vagas para cada curso.

O profissional licenciado em Ciências Biológicas poderá atuar como Professor de Ciências no ensino fundamental, de Biologia no ensino médio, Professor e Pesquisador em instituições de ensino superior, tecnológicas ou de pesquisa. Também podem formular e elaborar estudos, projetos ou pesquisas científicas básicas e aplicadas; orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do poder público; realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o currículo efetivamente realizado.

O formado em Gestão Ambiental poderá trabalhar no setor produtivo em empresas que desenvolvem atividades relacionadas às questões ambientais, direta ou indiretamente, como nas áreas de mineração, química, petroquímica, siderúrgica, celulose, entre outras. No setor governamental, poderá atuar nas diversas esferas da administração pública como assessor ou em cargos relacionados às áreas ambiental e de saneamento. Também poderá atuar como consultor ou administrador de entidades voltadas para a proteção do meio ambiente, da integração socioambiental e de responsabilidade ambiental e ética.

Fonte: Unidade Universitária de Mundo Novo