Ao voltarem de compras no Paraguai, turistas são assaltados em Guaíra

Um casal de turistas foi assaltado em Guaíra, no início da noite de terça-feira (25), quando retornavam de compras no Paraguai.

Para a Polícia Militar, o casal que reside em Umuarama contou que estavam voltando para casa e quando passavam pela Estrada Roland, foram abordados por uma dupla armada, que estava em uma Saveiro branca.

Os marginais anunciaram o assalto e ordenaram que as vítimas saíssem do carro, mas só o motorista saiu, uma vez que a esposa é cadeirante. Do veículo, os assaltantes subtraíram vários pacotes de mercadorias do Paraguai e fugiram com a Saveiro em direção à Eletrosul.

Os pacotes levados continham três celulares Xiaomi Mi 8 Lite e diversos produtos de perfumaria, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000,00.

