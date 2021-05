Mundonovenses a partir de 50 anos com CNH D e E também já estão sendo vacinados; ativos para a covid-19 superam a marca de 200

Os mundonovenses a partir de 50 anos com CNH D e E também já estão sendo vacinados. Estes são considerados os profissionais – contratados ou autônomos – de transporte.

A vacinação contra a covid-19 está ocorrendo no Salão Paroquial nesta terça e continuará na quarta-feira (26), das 8h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Pessoas com comorbidades devem levar o laudo médico e identidade. Os motoristas, apenas a CNH. Acima de 18 anos, algumas comorbidades específicas também dão direito a vacina (entre no site e veja a matéria desta terça do Boletim para ver quais).

O Boletim Coronavírus também traz a atualização do número de ativos. Com 20 testes rápidos positivos e dez altas, o número atual de infectados está em 205. Quatro pacientes negativaram pelo Laboratório Central de Saúde (Lacen) e 26 tiveram material coletado e enviado ao Lacen.

BOLETIM CORONAVÍRUS 25/05/21 – ATUALIZADO ÀS 17h00 DO DIA ANTERIOR

Ativos – 205

Recuperados – 1.512

Óbitos – 22

Geral – 1.739

Suspeito – 51

Descartados – 1.928

Obs. Três pacientes em UTI: um em Dourados, um em Toledo e um em Campo Grande.

Monitoramento – 517

Residências – 182;

Crianças – 78;

Idosos – 53;

Monitoramento Concluído – 7.873

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas recebidas – 7.551:

CoronaVac – 4.483 (2.554 primeira dose + 1.929 segunda dose)

AstraZeneca – 2.887 (1.314 primeira dose + 100 segunda dose + 1.473 a ser aplicada);

Pfizer – 181 (181 primeira dose)

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 4.049:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 393;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.664 (autônomos)

Forças de Segurança – 61

Comorbidades – 275

Profissionais de Educação – 406

Gestantes e puérperas – 04

Deficientes – 47

Motoristas – 17

Pessoas privadas de liberdade – 06

População Vacinada 2ª dose – 2.029

Resumo da vacinação:

Doses recebidas – 7.448

Doses Aplicadas – 6.078

Trabalhadores da Saúde – 402 (1ª dose)

Idosos – 2.831 (1ª dose)

Forças de Segurança – 61 (1ª dose)

Comorbidades – 275 (1ª dose)

Profissionais em Educação – 406 (1ª dose)

Gestantes e puérperas– 4 (1ª dose)

Deficientes – 47 (1ª dose)

Motoristas de Transporte Coletivo – 17 (1ª dose)

Pessoas privadas de liberdade – 06 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 346 (2ª dose)

Idosos – 1.683 (2ª dose)

População Vacinada – 4.049 (1ª dose) + 2.029 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 22

Fonte: Jandaia Caetano – Mundo Novo