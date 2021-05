Assistência Social de Naviraí promove palestras sobre atendimento diante da Covid-19

A Gerência Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Naviraí através do Núcleo Gestão do Trabalho, programou para os próximos três dias (25, 26 e 27 de maio) a realização de palestras tendo como tema central: “Orientações para os cuidados no atendimento ao público diante da pandemia da Covid-19”.

Para a abertura do evento, às 7h30, no recinto da Escola Municipal Marechal Cândido Rondon, foram convidados a prefeita Rhaiza Matos, os gerentes Lucinéia Pulquério Franciscatti (Assistência Social), Tatiane Morch (Educação e Cultura) e Márcio de Figueiredo (Saúde), psicóloga Leila Matos (Coordenadora de Políticas Publicas para Mulheres) e José Mário Fernandes (Coordenador da Vigilância em Saúde).

As responsáveis pela organização das palestras Débora Canzian Volpini e Estela Rosi Cabral de Souza informam que as palestras serão apresentadas por Jhonatan Manoel da Silva Araújo (Coordenador Executivo de Proteção e Defesa Civil /CIPA) que falará sobre: 1 – Equipamentos de proteção coletiva; 2 – Saúde e segurança do trabalho em ambientes ocupacionais; e 3 – COVID 19 – Comportamentos inseguros – EPIS.

A enfermeira Tatiane Mesquita Henrique (Vigilância em Saúde) apresentará palestra “Formas de contágio e casos de surto laboral – Como devemos agir?” e, encerrando o ciclo de palestras a enfermeira Danielly dos Santos Mascarenhas abordará o tema “Acidentes com materiais biológicos”.

Esta é mais uma ação do Núcleo Gestão do Trabalho dentro da proposta de se fazer a educação e orientação permanente de pessoas. O público alvo das palestras são os gestores municipais, trabalhadores, conselheiros da Assistência Social, Gerência de Saúde e Gerência de Educação. “Além de atuar na orientação, estamos buscando aprimorar as atividades de atendimento, sobretudo, de forma conscientizada e preventiva em função da pandemia da Covid-19”, justificam Débora Volpini e Estela Rosi de Souza.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432