Prefeita Rhaiza Matos autoriza reativação das escolinhas de esportes

A prefeita Rhaiza Matos autorizou a reativação das escolinhas municipais de esportes. A decisão foi tomada em reunião com o gerente Brendo Caique Barbosa dos Santos (Esportes e Lazer), após relatar à prefeita o grande número de pedidos e solicitações de pais para que haja o retorno das escolinhas de iniciação.

“A pandemia da Covid-19 impediu de colocarmos em prática o calendário de esportes que almejávamos. Porém, com a recente flexibilização exarada pelo decreto do Governo do Estado vimos a oportunidade de atendermos as solicitações dos pais e de nossas crianças. Pela sensibilidade da prefeita Rhaiza Matos, fomos autorizados a abrir as inscrições para os treinos das diversas modalidades”, explica Brendo Caique dos Santos.

A previsão para o início das aulas das escolinhas de iniciação da Gerência Municipal de Esportes (GEREL) é para o mês de julho. As inscrições para as modalidades de quadra futsal, voleibol e basquetebol e de campo, o futebol suíço já estão abertas até dia 15 de junho, por meio de formulário on-line através do link https://forms.gle/jBwmcgsQniZ6QVyz9 ou, presencialmente, na sede da GEREL no ginásio Poliesportivo.

“O retorno das escolinhas seguirá todas as medidas de biossegurança contra a Covid-19. O número de alunos nas aulas presencias dependerá da situação do município no mês de julho, em relação à pandemia. Poderão participar crianças de 9 a 15 anos, dos sexos masculino e feminino”, informa o gerente de Esportes e Lazer.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432)