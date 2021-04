Membros da habitação se reúnem com Agehab para regularização de imóveis

A reunião realizada na tarde dessa terça-feira dia (27), na sede da Secretaria de Assistência Social, com representantes da Agência de Habitação Popular-Agehab, teve como objetivo tratar de assuntos referentes à Regularização Fundiária. A nova gestão do município, em conjunto com a Autarquia, está tentando solucionar os vários problemas habitacionais em Iguatemi.

A Regularização Fundiária, é muito importante frisou Madson Ramão, engenheiro da Agehab. Pois, leva em conta aspectos ambientais e sociais relativos à população. De posse do título de sua propriedade, eles poderão fazer financiamentos para melhoria em suas moradias, além de permitir acesso aos serviços básicos de saneamento e a inclusão dos lotes nos cadastros municipais dando aos mesmos um endereço oficial.

Participaram dessa importante reunião, a Secretária da Assistência Social Cecília Welter Ledesma, Madson Ramão – Gerente de projetos urbanos- Agehab, Ana Carolina Galindo de Oliveira Ovelar- Assessora técnica, Maycon Munhol e Dorvalina Albuquerque do Departamento de Habitação do Município, Dr. Lucas Buffon Assessor Jurídico Municipal e Antônio Biazus Secretário Municipal de Governo.

Fonte: Imprensa Local