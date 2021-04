Prefeitura de Itaquiraí apresenta na SEMAGRO proposta para implantação do Centro de Comercialização do Leite

Por determinação do prefeito Thalles Tomazelli, o secretário municipal de agricultura e pecuária, Ricardo Fávaro Junior, esteve junto a vereadora Ariadne Gheller, na SEMAGRO em Campo Grande, para buscar viabilidade na implantação do Centro de Comercialização do Leite.

A reunião para discutir os investimentos contou com a presença do superintendente da produção familiar Rogério Beretta, do zootecnista Orlando Serrou, do diretor executivo da AGRAER Fernando Nascimento, do assessor legislativo Marcus Vinícius, além do secretário Ricardinho e da vereadora Ariadne Gheller.

Itaquiraí é uma das cidades que tem uma das maiores bacias leiteiras do estado de Mato Grosso do Sul. No entanto a produção local enfrenta algumas dificuldades quanto à comercialização e valores. O município busca a união dos produtores e associações, para a formação de uma cooperativa que será beneficiada com as instalações físicas e auxílio na área administrativas durante um ano, sem custo para os produtores.

Conforme o prefeito Thalles, o Centro de Comercialização do leite, vem para fortalecer a cadeia leiteira tanto para as associações quanto para os produtores particulares. “Esta é uma inciativa que vai proporcionar mais renda para os nossos produtores”, observa o prefeito de Itaquiraí.

De acordo com o secretario de agricultura, o próximo passo consiste no diálogo entre os produtores e associações, para elaboração do projeto e estatuto.

“Com a concretização deste e projeto, abre-se uma nova perspectiva, uma nova opção para os nossos produtores, ampliando o associativismo do setor leiteiro, contribuindo para a geração e aumento de renda para vários pequenos produtores. Tudo isso melhora a vida no campo e amplia a oferta de emprego na região”, finalizou Thalles.

Fonte: Prefeitura de Itaquiraí