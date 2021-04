Menor é apreendido tentando jogar maconha para dentro da cadeia de Guaíra

Nesta quinta-feira (15), por volta das 13h45, foi detectado pelos Policiais Penais uma movimentação no entorno da Cadeia Pública de Guaíra.

Em monitoramento pelo sistema de câmeras e agentes no solário, foi possível visualizar um indivíduo no terreno baldio que faz divisa com a Unidade.

Imediatamente os Policiais Penais montaram um cerco, encontrando dois indivíduos em uma moto.

Foi dada voz de abordagem, sendo que um dos indivíduos empreendeu fuga.

Foi apreendido uma motocicleta, um menor e aproximadamente 705 gramas de maconha.

Os ilícitos e o menor foram encaminhados para Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Nesta data, a Cadeia Publica de Guaíra que têm capacidade para 67 detentos, estava com 241.

Fonte: Ponto da Notícia