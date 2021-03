Vigilância Sanitária multa morador por queimada na região central de Iguatemi

O Departamento Municipal da Vigilância Sanitária alerta sobre os perigos das queimadas. Está pratica é terminantemente proibida. Na manhã da quinta-feira dia (18), Fiscais do Setor aplicaram uma multa em um morador da região central da cidade, após verificar que o mesmo estava realizando queimada. A Lei nº 9.605/1998, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, em seu artigo 54, proíbe esse tipo de ação. O infrator foi multado em R$ 642,20(seiscentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).

O ato de queimar lixo, é uma prática ilegal muito utilizada para a limpeza de quintais e terrenos baldios. Além de causar danos ao meio ambiente, muitas vezes os incêndios começam no próprio quintal. A Prefeitura de Iguatemi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem buscado soluções para melhorar a qualidade de vida dos iguatemienses. A população poderá entrar em contato com a Vigilância Sanitária no telefone 3471-2971, para denunciar os infratores.

Fonte: ASCOM