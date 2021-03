Prefeitura de Itaquiraí auxilia produtores da agricultura familiar com maquinas e implementos

Fortalecendo a agricultura familiar dia após dia, a prefeitura de Itaquiraí, por meio da secretaria de agricultura, está hoje (20), auxiliando os agricultores familiares que solicitaram apoio para realizar o plantio de milho. O objetivo é diminuir o custo, elevando a renda e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida da população. As máquinas e tratores também auxiliam no preparo, manejo e recuperação do solo das pequenas propriedades.

“Sabemos das dificuldades que passam aqueles que buscam na zona rural o sustento de suas famílias. Mais uma vez afirmo que trabalhamos para contribuir com a agricultura familiar e uma maneira de fazê-lo é diminuindo os custos do homem do campo sempre que possível, como oferecendo o serviço das máquinas”, afirmou o prefeito Thalles Tomazelli.

Fonte: Prefeitura de Itaquiraí