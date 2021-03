Mara Caseiro solicita melhorias nos aeroportos de Naviraí e Costa Rica

Para garantir a segurança de passageiros e colaborar com a atração de investidores econômicos nos municípios de Naviraí e Costa Rica, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), solicitou ao secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), Emerson Marques, a execução de obras de melhorias nos aeroportos dessas cidades.

No pedido feito pelo prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves, ele destaca o forte potencial turístico do município. “Nossa cidade está em fase de crescimento e desenvolvimento, portanto precisa de condições mínimas de infraestrutura para aqueles que pretendem investir no município e região”.

Cleverson afirmou que embora esteja realizando pousos e decolagens, a estrutura do aeroporto “está em péssimas condições de uso”. “Se faz necessário um aumento do comprimento da pista para 1.800 metros, por 30 metros de largura. Além disso, precisa de sinalização adequada e cercas com tela de proteção, características estas que podem levar a ocorrência de sérios acidentes”, disse ele.

Quanto ao aeroporto de Naviraí, a constatação da necessidade de revitalização e obras de melhorias foi feita pela deputada Mara Caseiro. “Assim como em Costa Rica, o aeroporto de Naviraí precisa de aumento no comprimento e na largura da pista, sinalização adequada, balizamento noturno e projeto de prevenção de incêndios. Os problemas tanto em um, quanto no outro são os mesmos e precisam ser resolvidos, não só pela questão econômica, mas também pela segurança de passageiros e moradores dessas cidades”, falou Mara.

Por se tratar de um polo empresarial importante do Cone Sul do Estado, Mara ressaltou que Naviraí precisa oferecer condições mínimas para quem pretende investir no município e região. “A infraestrutura adequada do aeroporto local é a dinamização de uma vantagem competitiva econômica e, também, o encurtamento necessário das distâncias existentes entre aqueles que querem investir e a sociedade que precisa do investidor. Tenho a certeza de que essas obras trarão muitos benefícios para os moradores desses municípios”, finalizou a deputada.

Fonte: Jornal do Conesul