Caminhonete adulterada e preparada para o contrabando é apreendida em Guaíra

A Polícia Militar de Guaíra apreendeu na noite deste domingo (07), uma caminhonete preparada para o transporte de contrabando.

Segundo a PM, o veículo Fiat/Toro foi avistado transitando em alta velocidade e, após um acompanhamento tático, o condutor abandonou a picape e se evadiu em meio a um matagal, não sendo mais localizada.

A Toro estava somente com os bancos do motorista e, ao checarem as placas e chassi, os policiais constaram que os numerais indicavam para veículos diferentes, sendo um emplacado em MG e outro em SP.

Com os sinais identificadores adulterados e a preparação para transporte de ilícitos, a Fiat/Toro foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.

