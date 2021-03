Operação Hórus – bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-295, entre as cidades de Tacuru e Iguatemi.

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã desta sexta-feira, um caminhão Mercedes-Benz de cor azul, com placas de Aral Moreira (MS), carregado com 10 pneus novos, de origem estrangeira, na carroceria mais oito rodando. O veículo era conduzido por um homem de 40 anos.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-295, entre as cidades de Tacuru e Iguatemi.

Os militares abordaram o condutor do caminhão que disse ter sido contratado para pegar os 18 pneus em Sete Quedas (MS) para entregar em uma borracharia na cidade de Naviraí.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Mundo Novo.

Fonte: jornal do conesul