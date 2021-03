Tacuru – Traficante é perseguido e abandona carro com maconha em frente a batalhão da PM

Foi abandonado em frente ao batalhão da Polícia Militar da cidade de Tacuru a 416 quilômetros de Campo Grande, na noite desta sexta-feira (5) um veículo carregado com maconha.

Por volta das 20 horas da noite desta sexta (5) durante abordagens feitas pelos militares na cidade foi dada ordem de parada ao motorista que conduzia um Volkswagen Santana, mas o homem não parou o carro e fugiu em alta velocidade sendo perseguido pelos policiais.

O traficante conseguiu despistar os policiais que continuaram com as buscas, sendo que depois receberam a informação deque um carro que estava com as chaves na ignição foi abandonado em frente ao batalhão. Quando feita a vistoria no veículo foi constatada que era o carro perseguido pelos policiais.

No porta-malas do carro foram localizados vários tabletes de maconha, que totalizaram 415 quilos da droga que foi apreendida. Ninguém foi preso.

Fonte: Jornal do Conesul