CARTÕES DE CRÉDITO: FACILIDADE OU ARMA PERTIGOSA?

Ele é uma mão na roda em qualquer lugar e horário. Não é necessário dinheiro de verdade, de notas de reais, mas com ele em mãos, quase tudo está resolvido. Os famosos cartões de crédito ou débito. Mas uma pesquisa realizada recentemente numa revista chamou a atenção para um fato que jamais deveria ser esquecido: os cartões podem dizer quem realmente é a pessoa, os costumes, rotinas e atitudes.

Os cartões podem dizer a periodicidade com que o cabelo é cortado, os restaurantes frequentados e muitas outras coisas na vida do consumidor. Tudo está ali naqueles simples papeizinhos, os comprovantes de pagamento. Afinal ali estão o endereço do estabelecimento, o tipo de produto ou serviço, a data, a hora, o valor, enfim, tudo sobre a compra. Esses dados são um verdadeiro tesouro nas mãos dos bancos e administradoras de cartão, que podem identificar com precisão seu perfil.

Essas instituições até possuem softwares específicos para decifrar essas informações e até aumentar ou diminuir o limite de compras do usuário. Segundo a pesquisa, as grandes empresas podem até prever que uma pessoa terá problemas em pagar suas faturas a partir de uma mudança de comportamento nas compras. Diz o estudo que alguém, nos Estados Unidos, que usou o cartão recentemente para pagar massagistas, terapeutas ou foi a determinados bares, tem grande propensão a se tornar inadimplente. Só não se explica porque. Ou até mesmo que uma pessoa está para se divorciar, pelo tipo de roupas que passou a comprar e pelo descontrole nos gastos.

É o preço que se paga pela comodidade de usar o chamado “dinheiro de plástico”. Muita gente não carrega mais dinheiro na carteira, devido às facilidades do cartão de crédito. Taxis, bancas de frutas, postos de combustíveis, restaurantes, estacionamentos e até camelôs – é uma infinidade de lugares onde podem ser usados. É mais difícil saber onde eles não são aceitos. Até mesmo “garotas de programa” carregam consigo uma maquininha prá receber “a conta”.

Outros detalhes que podem ser revelados pelos cartões: compra em lojas populares, pouco poder aquisitivo ou que gosta de aproveitar promoções. Gastou com flores e presentes ultimamente ou está de namorada (o) nova (o), ou alguém próximo fez aniversário. Comprou pães numa determinada padaria, significa que mora por ali. Gasta muito com produtos de higiene pessoal e cosméticos, é uma pessoa vaidosa. Vai frequentemente ao motel em horários da tarde, pode estar traindo a esposa ou o marido. É fácil identificar quem é o consumidor, e o que ele faz somente através dos seus hábitos com o cartão.

Só resta saber agora o quanto isso é prejudicial à privacidade de cada um. Não é ruim usar cartões. Afinal, a tecnologia veio para isso mesmo: facilitar a vida das pessoas neste mundo moderno. No entanto, ao mesmo tempo dizer às empresas e governo quanto se ganha e como é gasto o dinheiro, torna-se uma armadilha. Muitos estão reféns do sistema, razão que todo cuidado é pouco no momento de utilizar o cartão de crédito.