O Município de Itaquiraí tem na disputa eleitoral três candidatos: Thales Tomazelli, do DEM; Ney Portela, do PSDB, e Miro da Online, do PT. Há poucos dias, pesquisa da London de Londrina, apontava Ney como o favorito; desta vez, Thales é apontado pelo Instituto Sensor como preferido dos itaquiraienses. O resultado oficial será anunciado no dia 15 de novembro, após a abertura das urnas.