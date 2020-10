TRIBUNA LIVRE

RETA FINAL – As Eleições 2020 estão movimentando o País inteiro, apesar da Pandemia do Coronavírus. As visitas aos eleitores são limitadas e as reuniões políticas acontecem de forma coerente. O eleitor está praticamente livre para exercer com liberdade a cidadania, votando nos melhores candidatos, que decidirão o futuro dos municípios, começando pela cidade de Mundo Novo. Os absurdos serão evitados aqui!

GRAU DE CONIVÊNCIA – Não dá pra entender como existem pessoas com tamanha coragem: gritar o nome do PT, após tantos desmandos, aqui e em todo o País! Isso só se justifica quando existe um grau de parentesco com candidatos ou agentes petistas. É até compreensível, mas também assim se estabelece um grau de conivência com a corrupção. Até quando o raciocínio lógico funcionará nesta Pátria?

SOBRE PAULO FREIRE – Esse dito pensador, Paulo Freire, foi uma verdadeira fraude para a Educação Brasileira. A sua proposta foi muito boa para a esquerda daquele tempo – prefeita Luíza Erundina e a turma do PT. Fez périplo mundo afora, apresentando projetos educacionais, cujo turismo foi totalmente financiado pelos governos de então. Quem quiser se inteirar melhor, procure conhecer melhor suas frasess “incongruentes”.

PARA REFLETIR – Todos os dias, no mundo inteiro, muito dinheiro é perdido, muitas uniões se dissolvem, muitas pessoas se suicidam; filhos se afastam dos pais, pais se voltam contra os filhos, irmãos se separam, sociedade e vidas se perdem para sempre. Tudo isso pela mesma razão: “Falta de Reconhecimento”. Exemplo disso são os casamentos que, num percentual bem elevado, terminam por excesso de crítica e falta de reconhecimento. Quando amamos uma pessoa e convivemos com ela, fica difícil imaginarmos o que é pior: “se ela nos criticar, ou não nos valorizar.” A frieza e a indiferença, muitas vezes são piores do que a reprovação, visto que todas as pessoas possuem dentro de si guardado com cuidado, o desejo de ser notadas, de receber atenção e deferência. (Moisés Santana Caires Morais)