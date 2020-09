O ENCOTRO DE DOIS AMIGOS E BONS PARCEIROS

A FARMÁCIA DO ZEZINHO, que funciona em Mundo Novo há 47 anos levando saúde e bem-estar às famílias de Mundo Novo. Da mesma maneira, em Itaquiraí, está a FARMÁCIA NAJA, com Rildo e sua equipe dando o melhor atendimento às famílias, e colaborando com a saúde de todos.

A amizade é sempre recíproca. Num belo dia, quis o destino que Rildo aprendesse com Zezinho, sobre o mundo da Farmácia e como atender bem a clientela. Sem dúvida, por uma questão de afinidade, os dois desenvolveram um Projeto de Vida, cada um buscando o seu próprio espaço no ramo farmacêutico.

Zezinho começou, com a experiência que sempre teve, passar ao jovem Rildo tudo aquilo que conhecia de farmácia.. Via em Rildo enorme vontade de crescer, aprender e ajudar as pessoas. Rildo, agradecido por tanta transformação em sua vida, declara com emoção: “O que seria da minha vida, se não fosse a existência do Zezinho?” Zezinho , com toda a simplicidade que lhe é peculiar, diz: “O que seria de minha vida se o Rildo não existisse?” Com certeza, a vida hoje não haveria o mesmo brilho.

O fato é que, quando existe amizade recíproca e verdadeira, um sempre estende a mão ao outro. Por isso, os dias desses dois profissionais têm muito mais sentido hoje. Fica registrada a lição: “ninguém é melhor que ninguém. Somos interdependentes, filho do mesmo Pai Celestial. Só os humildes têm uma vida harmônica e cheia de amigos sinceros.

E finaliza o querido Zezinho da Farmácia: “Rildo, obrigado por você existir em nossas vidas!