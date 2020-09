Família encontra cobra no vaso e aciona bombeiros que descobrem ser apenas fezes

Há alguns anos a internet considerou o Paraná como a Rússia brasileira, a escolha não possui nenhuma base científica ou geológica, mas assim como no país gelado, o estado era e ainda é berço das mais bizarras e reais histórias do Brasil, e dessa vez não foi diferente.

Isso porque foi no Paraná que uma família, ao pensar ter encontrado uma cobra no vaso sanitário de seu banheiro, acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros que, ao chegar no local, não encontraram nada além de fezes, umas das grandes inclusive.

Ao menos não foram necessários diversos equipamentos ou coisas do tipo, algumas descargas foram o suficiente para que a ocorrência fosse encerrada. O caso ocorreu na quarta-feira (9) e foi publicado pelo jornal local Plantão 190.