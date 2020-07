GENTE NOVA NA POLÍTICA

Na presidência do SIMSERV reeleita para segundo mandato, a professora Claudia Tavares está com o nome em destaque nos bastidores da política, para disputar uma vaga no Legislativo ou até mesmo no campo majoritário na próxima eleição.

Na defesa do servidor municipal tem sido aguerrida, recebendo todo respeito da classe pelo os serviços prestados, e por sua ação tem sido incentivada a prestar os seus serviços na esfera da política.

Claudia Tavares da Silva Mello é natural de Mundo Novo, professora concursada desde 2006 pelo município, formada pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS. Além de docente tem outras contribuições com a sociedade, atualmente como tesoureira da Rede Feminina de Combate ao Câncer e presidente do SIMSERV.

Professora Claudia é filiada ao PSD.