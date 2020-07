Cometa que só aparece em 6,8 mil anos poderá ser visto em MS a partir do dia 26

Sabia que você pode ver um fenômeno raro nos céus de Mato Grosso do Sul? Está previsto para a partir do dia 26 de julho (domingo) ser possível avistar o cometa Neowise, que passa a cada 6.765 anos pela órbita terrestre.

Assim, a descoberta foi feita em março pela Nasa (Agência Espacial Norte-Americana). No hemisfério norte, o fenômeno tem causado um verdadeiro espetáculo, além de fotos incríveis. (Veja no fim da reportagem)

Então, no Brasil, as chances de ver o cometa são boas, segundo o astrofísico e pesquisador da USP (Universidade de São Paulo), André Zamorano Vitorelli. “O cometa C/2020 F3 NEOWISE deve ficar visível no norte e nordeste do país a partir do dia 23, e em todo o país a partir do dia 26”.

Apesar de ter uma data, a visualização depende das condições climáticas favoráveis. E, outro fator é se você morar em cidade grande, com muita interferência de luzes. Neste caso, a melhor chance de observar o Neowise é com um telescópio.

Então, esta é uma chance única de ver o Neowise com seus próprios olhos, pois a sua órbita ao redor do sol leva aproximadamente 6.765 anos para se completar.

No dia 23 de julho o cometa estará na sua aproximação máxima da Terra, a 103 milhões de quilômetros de distância. O cometa continuará visível em agosto apenas por telescópio.