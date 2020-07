ISRAEL, TERRA SAGRADA E CENTRO DO MUNDO

A Terra Santa sempre foi o centro das atenções da humanidade. Jamais seu passado será esquecido, e de seu futuro todos nos ocupamos. Faz-se ela presente em nosso espírito através da fé que, despertada nos antigos hebreus, foi-nos confiada pelo mestre Jesus. Embora seja um dos menores países do mundo, foi em Israel que se passou boa parte da História Sagrada. É a nação dos assinalados patriarcas, dos abnegados profetas, dos decididos juízes, dos reis da Casa de Davi, dos sábios do Antigo e do Novo Testamento, e dos justos de todas as eras. A Terra Santa recebeu a mensagem redentora em primeira mão e também dali o Messias subiu aos céus. Conhecer a história de Israel é um privilégio de poucos, andar em seu solo bendito é um privilégio para pouquíssimas pessoas. Seria tão bom que viajássemos pelas bonitas cidades, visitando aldeias e vilas, por onde passaram o mestre Jesus e seus discípulos no primeiro século da Era Cristã.

Tudo teve início na região conhecida como Crescente Fértil, o retângulo da Ásia Ocidental, abrangendo muitos países e ocupando uma área de 2.184.000 km2 e representando apenas a 234ª parte da superfície da Terra. Estendia-se, semicircularmente, do Golfo Pérsico ao sul da Palestina. Nos tempos antigos, seus limites varavam de acordo com o momento histórico. Eram alargados ou diminuídos na mesma proporção das conquistas e derrotas das potências de cada época. A Mesopotâmia, por exemplo, abrangia o território hoje ocupado pelo Iraque, tendo ao norte a Cordilheira do Taurus, ao sul o Golfo Pérsico, a oeste a Assíria, e a leste, a Síria.

A história do Crescente Fértil é uma tediosa sequência de lutas entre o habitantes das serranias e as tribos nômades do deserto. Todos desejavam ser donos das terras férteis da região. O lado oriental serviu de berço à humanidade, e de cenário à primeira civilização. Em suas grandes depressões ascenderam e caíram os impérios dos Amorreus, Assírios, Caldeus e Persas. No Crescente Fértil, também conhecido como Mesopotâmia, floresceram duas grandes civilizações: ao norte, a Assíra; ao sul, a Babilônia ou Caldeia. Os rios Tigre e Eufratres cercam esse território ocupado atualmente pelo Iraque. Foi exatamente em Ur dos Caldeus que teve início a História de Israel, eis que nesta cidade nasceu Abraão, ai de uma grande geração e de três grandes religiões do mundo moderno.

Tanto na História Sagrada quanto na secular, a Terra de Israel recebeu várias designações. Cada nome por ela recebido encerra um rama testemunhado e vivido pelo povo de Deus, razão de ser conhecida como a Terra de Promissões. Alguns nomes são destacados na história, como: Canaã, Terra dos Amorreus, Terra dos Hebreus, Terra de Israel, Terra de Judá, Terra Prometida, Terra Santa, e Palestina.

Israel está localizado no Continente Asiático a 30ª de latitude Norte. É banhado pelo Mar Ocidental em toda a sua extensão ocidental. Para Oswaldo Ronis, “Tendo em vista o posicionamento estratégico, Israel está num centro de gravidade para o mundo e as civilizações da antiguidade.” No período neotestamentário, o historiador Flávio Josefo deu o nome de Palestina a todo o território israelita. E assim, ficou conhecido até a fundação do Estado de Israel no dia 12 de maio de 1948. Atualmente, esse é o nome pelo qual são conhecidos os territórios governados pela autoridade palestina.