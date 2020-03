TRF-4 marca julgamento de recurso de Lula no processo do sítio de Atibaia para 25 de março

O julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra condenação no processo do sítio de Atibaia foi marcado para o próximo dia 25, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que é a segunda instância dos processos da Operação Lava Jato.

O recurso protocolado pela defesa de Lula é o de embargos de declaração, que pede a revisão de dúvidas, revisões ou contradições na sentença que o condenou. Em novembro de 2019, o ex-presidente recebeu pena de 17 anos, 1 mês e 10 dias pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, em julgamento na segunda instância.